Marea Britanie: Porţi deschise pentru muncitorii sezonieri din afara UE Marea Britanie a anuntat joi ca ii va autoriza pe producatorii de fructe si legume sa recruteze pana la 2.500 de muncitori sezonieri pe an din afara Uniunii Europene in 2019-2020, masura menita sa reduca deficitul de mana de lucru in acest sector, deficit accentuat de Brexit, transmite AFP. Masura era ceruta de multa vreme de producatori, confruntati cu o scadere a numarului de sezonieri din Uniunea Europeana, proveniti mai ales din Romania si din Bulgaria. Proiectul pilot, prin care sezonierii vor primi viza pe sase luni, va incepe in primavara lui 2019 si se va incheia la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

