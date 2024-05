Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Tomasz Poreba, europarlamentar al partidului pentru Drept și Justiție (PiS), a adus in atenția publicului cel mai important coridor rutier de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene, in cadrul unei discuții privind proiectul Via Carpathia. La masa rotunda au participat reprezentanți importanți…

- Un producator de ambulante si vehicule speciale din Cluj investește intr-o noua unitate de producție, dupa ce a obținut un contract pentru livrarea a 300 de astfel de mașini in Austria. Anul trecut, exporturile au explodat, fiind inregistrata o creștere de cinci ori. Este vorba de firma Deltamed din…

- ”Compania Deltamed, cel mai mare producator de vehicule pentru interventii speciale si de urgenta din Europa de Est, cu actionariat 100% romanesc, a inregistrat in 2023 o cifra de afaceri de 35,97 milioane de euro, mai mare cu 88% fata de anul anterior, pe fondul cresterii numarului de proiecte livrate…

- Rusia s-a declarat miercuri deschisa sa ajute Transnistria, regiune separatista prorusa din cadrul Republicii Moldova, ai carui reprezentanti au cerut anterior ajutorul Moscovei in fata a ceea ce ei au numit „presiunea sporita” din partea Chisinaului, informeaza EFE. „Oamenii care sunt in Transnistria…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…

