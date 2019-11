Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 25 de persoane au fost gasite intr-un container frigorific, la bordul unui feribot din Olanda care urma sa plece spre Marea Britanie, scrie The Independent. Potrivit primelor informații, vasul a fost...

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat marti ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum…

- Din studiile lor au reiesit urmatoarele: 1. Femeile destepte beau mai mult, dar nu mai mult decat barbatii in general Femeile cu studii superioare care au participat la un studiu realizat in Marea Britanie au baut cu 86- mai mult decat femeile mai putin educate din acelasi grupa de varste. Barbatii…

- Bucurestenii din cartierul Aviatiei, abonati la RADET, au probleme de circa doua luni cu furnizarea apei calde. Oamenii spun ca in ultimele saptamani problema s-a acutizat si zilnic sunt obligati sa se spele la lighean, cu apa incalzita pe aragaz. Administratia locala transmite ca vor mai trece doua…

- Parintii unei tinere vietnameze se tem ca fiica lor se afla printre cele 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific in comitatul britanic Essex, dupa ce au primit un ultim mesaj de la aceasta in intervalul de timp in care tirul era adus din Belgia in UK, marti seara, relateaza The Independent…

- Mai multe persoane au fost înjunghiate miercuri dupa-amiaza într-un fast-food dintr-un centru comercial din Manchester. Polițiștii au facut deja o arestare, și anume un adolescent care se afla în aceste momente în custodia oamenilor legii, scrie The Independent.Purtatorul…

- Uraganul Lorenzo, unul dintre cele mai teribile fenomene meteo inregistrate in acest an, se pregateste sa atace Europa.Uraganul a facut deja prapad in mai multe zone din Marea Britanie, precum Carlisle sau Bristol, dar punctul major de pana acum s-a inregistrat in Insula Man.

- "Era un copil cuminte, invața bine, din «Saru'mana» nu te scotea. Și era și frumușica, saraca", povestește o vecina despre Adriana Mihaela Fieraru, fetița ucisa din satul dambovițean Gura Șuții. Parinții copilei lucreaza cu ziua, mama, in agricultura, tatal, in construcții, "așa au crescut șase copii,…