Stiri pe aceeasi tema

- Fierbe mare in Orientul Mijlociu, Iranul a lansat in noaptea de sambata spre duminica peste 200 de drone si rachete catre Israel, dintre care „marea majoritate” a fost interceptata fara consecinte grave, doar o baza militara suferind „pagube minore”, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene…

- Rușii au atacat cu rachete și drone in timpul nopții mai multe orașe ucrainene, iar cel mai puternic lovit a fost Harkov unde au fost cel puțin 15 explozii, iar alimentarea cu energie electrica a fost oprita.

- Rezidenții din regiunea rusa Belgorod incearca sa supraviețuiasca bombardamentelor ucrainene care s-au inmulțit considerabil in ultima perioada, in timp ce unii dintre ei se gandesc sa plece, iar alții acuza autoritațile locale și federale ca nu fac nimic pentru a-i salva, scrie ediția europeana a publicației…

- Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje Ro-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce Rusia a atacat cu drone langa Marea Neagra. Alarma de atac aerian a durat sase ore, iar locuitorii din Tulcea si Galati au primit mai multe mesaje Ro-Alert prin care erau avertizati sa nu iasa din case.…

- Orașul Ismail și regiunea Odessa sunt bombardate masiv de ruși cu armament greu, imediat dupa interviul dat de Vladimir Putin.Atacurile rușilor din apropierea graniței cu Romania au starnit ingrijorare in randul autoritaților, care au emis un mesaj ro-alert. Oamenii sunt sfatuiți sa se ascunda in beciuri…