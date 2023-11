Marea Britanie: Medicii au întrerupt tratamentul vital pentru micuța Indi Medicii au intrerupt aparatele care administrau tratamentul vital pentru un bebeluș din Marea Britanie, diagnosticat cu o boala incurabila, transmite presa internaționala. Curtea de Apel a decis intreruperea tratamentului care o ținea in viața pe micuța Indi de numai opt luni, a anunțat Christian Concern, un grup creștin, care ii susține pe parinții bebelușului, intr-un comunicat potrivit AFP. Parinții se afla de mai mult timp intr-o lupta cu medicii britanici care au recomandat intreruperea tratamentelor care o țin in viața pe fetița lor, suferinda de o boala mitocondriala incurabila. Medicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au deconectat-o de la aparate pe Indi Gregory, o fetița de opt luni din Marea Britanie care suferea de o boala incurabila și care luni de zile s-a aflat in centrul unei batalii dintre parinții ei și medicii care recomandau intreruperea ingrijirilor care ar fi menținut copilul in viața. Nu exista…

- Papa Francisc s-a rugat sambata pentru o fetita grav bolnava din Marea Britanie, ai carei parinti au pierdut luna trecuta lupta in justitie pentru a o mentine in viata si a o transfera la spitalul de pediatrie al Vaticanului din Roma, transmite Reuters.Indi Gregory, in varsta de opt luni, sufera…

- Gardienii de la reședința lui Vladimir Putin ar fi intrat in apartamentul liderului rus dupa ce au auzit un zgomot puternic inainte de a-l descoperi pe barbatul de 71 de ani „intins pe podea langa pat”. Se presupune ca Vladimir Putin a suferit un „stop cardiac” in apartamentul sau privat din Moscova…

- Italia isi propune sa stranga o suma echivalenta cu cel putin 1% din produsul intern brut (PIB), sau aproximativ 21 de miliarde de euro (22,2 miliarde de dolari), prin vanzari de active intre 2024 si 2026, a anuntat Trezoreria in raportul sau economic si financiar, transmite Reuters, informeaza News.ro.Planul…

- Planul face parte din eforturile prim-ministrului Giorgia Meloni de a tine sub control a doua cea mai mare datorie publica din zona euro, ca pondere din PIB, in timp ce investitorii urmaresc indeaproape finantele publice ale Romei. Raportul datoriei Italiei/PIB ar urma sa scada la 139,6% in 2026, de…

- Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, se confrunta cu prima polemica a acestei veri. Motivul il constituie un nou decret-lege adoptat in joi seara, care are drept scop reducerea criminalitații juvenile in țara. Deși reforma va intra imediat in vigoare, acesta trebuie sa fie transformat mai intai in…

- Procedura de injectare de botox, cunoscuta sub numele de Traptox, rebotezata Barbie Botox, in urma succesului peliculei Barbie, este extrem de solicitata in clinicile din Marea Britanie pentru ”modelarea gatului” , dar și pentru imbunatațirea posturii. Medicii dau explicații pe rețelele de socializare,…

- Incep pregatirile pentru noul an școlar. Medicii pediatri spun ca, inainte cu cel puțin doua saptamani, trebuie sa ne convingem copiii sa revina la obiceiul de a respecta orele de somn. Astfel, nu vom avea surpriza ca in prima zi de școala copiii sa fie plictisiți, somnoroși și chiar sa rateze bucuria…