Economistii chestionati de Reuters au estimat o crestere anuala a indicelui preturilor de consum de 10,9% in noiembrie, dupa ce octombrie a inregistrat o crestere neasteptata, la un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%. Pe o baza lunara, cresterea a fost de 0,4% in noiembrie, in scadere fata de 2% in octombrie si sub o estimare consensuala de 0,6%. Oficiul pentru Statistica Nationala a declarat ca cele mai mari contributii la cresterea preturilor au venit din ”serviciile pentru locuinte si gospodarie (in principal din energie electrica, gaze si alti combustibili), precum si din alimente si bauturi…