Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și-a asigurat un numar de 60 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat in parteneriat de grupurile farmaceutice Sanofi și GlaxoSmithKline (GSK). Acesta va intra in studii clinice in septembrie și ar putea fi aprobat, in cazul in care se...

- Guvernul a anuntat azi un plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit, prin care interzice publicitatea la junk-food, impune detalierea caloriilor in meniuri si impune prescrierea medicala a plimbatului cu bicicleta. Un studiu realizat de agentia sanitara britanica indica obezitatea…

- In luna martie, Primark a inchis toate magazinele sale, cand epidemia de Covid-19 s-a intensificat in Europa, masura care a costat compania vanzari lunare de aproximativ 650 de milioane de lire. La nivelul Europei, aproximativ 68.000 de angajati au fost platiti de catre guverne prin intermediul somajului…

- Un medicament ieftin, accesibil la scara larga care se gasește in toate farmaciile din Romania salveaza viețile pacienților infectați cu noul coronavirus din Marea Britanie, mai ales a celor care se afla in stare grava. Descoperirea a fost facuta de medicii din Marea Britanie, iar potrivit BBC, primul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in aceasta vara se va face un studiu despre COVID-19, in fiecare judet, la pacientii care vor veni pentru unele analize si, cu acordul lor, se va face un test din serul rezidual. Studiul va arata in ce masura populatia tarii a trecut prin boala. "Am anuntat…

- Marea Britanie a ajuns la aproape 43.000 de decese cauzate de COVID-19 si este tara cea mai afectata de coronavirus din Europa, ceea ce ridica mai multe intrebari cu privire la gestionarea crizei de catre premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In Anglia si Tara Galilor numarul…

- Deputati britanici au criticat marti modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 de catre guvernul premierului Boris Johnson, exprimandu-si regretul fata de capacitatea de depistare "inadecvata", potrivit AFP. Executivul prim-ministrului conservator Boris Johnson, el insusi vindecat de maladia COVID-19,…

- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters."Am facut-o. In doar cateva…