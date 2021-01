Oficiali ai guvernului britanic au sugerat platirea oamenilor pentru a sta acasa daca sunt testați pozitiv cu coronavirusul in contextul in care tot mai mulți britanici evita sa fie testați sau incalca ordinele de izolare, relateaza Bloomberg. Deși planul nu are inca o forma finala, un document redactat in interiorul executivului condus de Boris Johnson propune […] The post Marea Britanie. Guvernul da bani celor autoizolați la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .