Ninsorile abundente și vantul puternic au creat dificultați serioase și pe șoselele din Bulgaria. Autoritațile le-au cerut cetațenilor sa evite deplasarea daca nu este absolut necesara. Circulația intre Veliko Tirnovo și Sofia a fost intrerupta din cauza unui accident in care au fost implicate trei mașini. 19 sate au ramas fara electricitate. In unele zone de pe coasta Marii Negre situația este critica. Un microbuz inmatriculat in Turcia s-a rasturnat intr-un șanț in apropiere de Ruse. In vehicul se aflau doi șoferi și trei pasageri.Nimeni nu a fost ranit. Mașina facea regulat curse spre Romania.…