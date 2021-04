Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5-13 aprilie, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, are loc primul stagiu de pregatire al reprezentativei U19 de fotbal feminin a Romaniei, care va incepe in aceasta toamna calificarile pentru Campionatul European WU19 din 2022.Acesta este primul stagiu de pregatire al junioarelor la…

- Stadion: Nicolae Dobrin (Pitesti). Fara spectatori.Au marcat: Malele ’55 (penalti), ’88 si Nastasie ’77/ Dumitrascu ’30.FC Arges: Greab – Tofan, Maric, Turda, Musat – Meza Colli, Honciu – Grecu (Nastasie ’46), Palic (Deslandes ’89), Dumitru (Draghici ’90+1) – Malele (Mediop ’90+2). Antrenor: Andrei…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 29-a: Academica Clinceni – CSM Politehnica Iasi 2 – 1, Andrei Cordea (Academica Clinceni).Gaz Metan Medias – Astra Giurgiu…

- Carmen Tocala, vicepresedinte FIBA Europe si membru in Boardul FIBA, a declarat joi, pentru News.ro, ca va candida la presedintia FR Baschet, for pe care l-a condus pana in 2013. Tocala este al saselea candidat la functie, pentru alegerile din 15 aprilie.„Am ramas in contact permanent cu toata lumea…

- Jurnalistii spanioli de la Marca l-au inclus pe Octavian Popescu (18 ani) intr-un articol intitulat „Zece bijuterii de descoperit la EURO”, inaintea unor nume mai cunoscute din lotul Romaniei.Gratie evolutiilor sale bune de la FCSB din acest sezon, Octavian Popescu a prins lotul reprezentativei Romaniei…

- Nationala Under 19 a Romaniei se va reuni duminica, 7 martie, la Arad, pentru primul meci de pregatire din 2021. Generatia tricolorilor nascuti incepand cu 1 ianuarie 2002 va intalni selectionata similara a Serbiei, miercuri, 10 martie, de la ora 12:00, pe stadionul Francisc von Neuman.Selectionerul…

- Stadion: Arena Nationala. Fara spectatori A marcat Olaru (min.23)ECHIPELE DE START: FCSB: A. Vlad – Ov. Popescu, Harut, Nedelcu, Radunovici – Oaida. Sut, Olaru -Morutan, Fl. Coman, Oct. Popescu Rezerve: Straton, V. Cretu, Miron, Simion, Vukusic, Perianu, I. Cristea, Vana, Buziuc Antrenor: Toni Petrea…

- Stadion: Dinamo. Fara spectatori A marcat: Berisha (min. 64) Dinamo: Alexandru – Sorescu, Bejan, Ehmann, Radu – G. Cretu (’69, Bani), Anton, Rauta, Fabbrini – V. Achim (’61, Blejdea), Nemec. Antrenor: Jerry Gane. Chindia: Aioani – Capusa, Pitian, lacob, Dinu – Dulca, Rata – Popa, Berisha (’90+2, M.…