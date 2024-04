Stiri pe aceeasi tema

- Ca și la masculin, echipa a fost realizata exclusiv adunand nominalizarile venite in cele 22 de etape ale sezonului regulat. Post cu post, echipa cu echipa. La egalitate de nominalizari, jucatoarea desemnata a fost cea a carei formație a fost mai bine clasata. Primele șase teamuri din sezonul regulat…

- Romania U20 și Italia U20 au remizat, scor 0-0, intr-un meci din cadrul Elite League 20. Fanii „tricolori” s-au inghesuit pe arena din Targoviște pentru a urmari la joc reprezentativa lui Costin Curelea. Peste 7.000 au urmarit un meci cu multe contre și cu decizii nu tocmai inspirate din partea „centralului”…

- Voleibalistele dambovițene triumfa in fața CSM Constanța și se pornește in play-off cu maxima incredere!CSM Targoviște a reușit o un succes și in ultimul meci al sezonului regulat, invingandu-le pe rivalele de la CSM Constanța intr-o confruntare pe care au controlat-o fara nicio emoție.Scorul final…

- Joi, 21 martie, Romania U20 intalnește reprezentanta similara a Italiei, iar marți, 26 martie, va intalni Polonia. Ambele partide sunt organizate de FRF, de la ora 18:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviște. Jocurile sunt ultimele din actualul sezon al Elite League U20. Curelea nu a gasit niciun…

- Va prezentam echipa etapei cu numarul 21, penultima din sezonul regulat. O runda extrem de interesanta cu cateva meciuri care au adus schimbari majore in clasament. In principal partida etapei, de la Lugoj. CSM a invins campioana Alba Blaj cu 3-0 și a detronat-o din fotoliul de lider. Banațencele au…

- Echipa dambovițeana a caștigat a doua cupa din istoria clubului, trecand cu 3-2 in finala, la Mioveni, de Rapid. Un succes venit dupa un meci care a durat aproape doua ore și jumatate Finala Cupei Romaniei, la feminin, a fost una extrem de spectaculoasa in acest sezon. CSM Targoviște și Rapid au oferit…

- Dupa analizele efectuate de video-observatorii FR Baschet, Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet prezinta calificativele obtinute de arbitrii care au oficiat in cele mai recente meciuri din LNBM si LNBF Getica 95: LNBM Getica 95 CSM Targu Mureș – U-BT Cluj-NapocaMate Andras Stretea – StandardMatei…

- Pe 22 Ianuarie, la Federația Romana de Baschet a avut loc tragerea la sorți pentru organizarea turneului FINAL 8 #CRBF (Cupa Romaniei la baschet feminin), care a fost adjudecat de clubul CSM CSU Constanța. Turneul Final se va disputa in perioada 9-11 martie 2024 și va programa urmatoarele sferturi de…