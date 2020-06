Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut publice cateva dintre masurile, pentru cea de-a treia etapa de relaxare, care ar putea intra in vigoare de la 15 iunie. Intr-o discutie cu cetatenii pe contul sau de Facebook, ministrul Vela a precizat ca de la 15 iunie s-ar putea relua zborurile catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca se vor lua in continuare masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemie, dar avertizeaza ca virusul este in continuare prezent si este importanta pastrarea distantei, purtarea mastii pentru a nu pierde controlul ”acum la final asupra acestei…

- Guvernul ia in calcul sa relaxeze unele masuri privind intrarea in tara a celor care au calatorit in tari cu risc scazut de epidemie, precum Grecia si Bulgaria, pentru a ajuta turismul, au declarat pentru Libertatea surse politice. Subiectul a fost discutat de premierul Ludovic Orban cu cei din conducerea…

- Ministrul Economiei a declarat, luni seara, ca romanii ar putea sa nu mai stea 14 zile in izolare la intoarcerea din vacanța in strainatate, iar mall-urile s-ar putea redeschide la mijlocul lunii iunie. Guvernul intenționeaza sa relaxeze și mai mult masurile și sa elimine restricțiile impuse de pandemia…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat luni seara ca Guvernul are de gand sa relaxeze, din nou, masurile anticoronavirus de la 15 iunie. Aceasta data este avuta in vedere pentru deschiderea mall-urilor si renuntarea la carantina pentru cei care revin in tara din vacantele in strainatate.…

- Romanii care aleg sa isi petreaca vacanta in strainatate in perioada urmatoare trebuie sa stie ca la intoarcerea in tara vor intra in izolare timp de doua saptamani. Masura ar putea fi ridicata la 15 iunie. "Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Masura s-ar putea ridica insa de la 15 iunie. ”Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- "Ii amintesc președintelui Iohannis ca nu a avut nicio reacție cand ambasadorul Romaniei la Budapesta a fost terfelit in urma cu cateva zile. A tacut complice. Daca era un adevarat patriot, l-ar fi aparat pe Ambasadorul roman! Președintele Iohannis știa ca PSD este impotriva proiectului privind…