- ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Marcel Ciolacu, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat. Premierul a spus ca in viitorii 5, 7 ani categoric trebuie sa finalizam inca 1000 km de autostrada.”Avem doua mari…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, ca Guvernul trebuie sa fie mult mai eficient si pentru asta trebuie sa se restructureze. ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus el, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat.…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat, joi, la Chișinau ca regreta decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit TV8. El „spera” ca decizia Guvernului federal la o urmatoare solicitare „sa fie revizuita”. Declarațiile au fost facute in…

- Mai multe proteste au loc, joi, in mai multe orașe din țara. Angajații din direcțiile de sanatate publica și casele de pensii cer salarii mai mari, sindicaliștii din confederația Meridian manifesteaza in fața Guvernului impotriva Legii pensiilor și a masurilor fiscal-bugetare. Și minerii din Valea Jiului…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu au vizitat, marți, lucrarile la Autostrada Moldovei și au anunțat ca un singur tronson de pe A7, in zona Mizil, nu este in termen, deoarece constructorul trebuie sa recupereze. Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca mai e un un sector,…

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, masuri drastice pentru soferii romani care vor fi prinsi drogați sau bauți la volan. Este vorba de o propunere anuntata de seful Guvernului dupa ședința PSD si cu care spune ca va merge in primele doua saptamani ale acestei legislaturi a Parlamentului. „Domnul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca vor fi acordate ajutoare pentru familiile victimelor tragediei de la Crevedia, unde doua explozii la o statie GPL urmate de incendiu s-au soldat cu moartea a trei persoane si cu peste 50 de raniti – si pentru cei cu gospodarii afectate de incendiu si a precizat…