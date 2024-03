Închiderea supermarketurilor în weekend. Cine este în spatele propunerii Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se analizeaza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul. ”Am dat in lucru echipei. Cum s-a pus problema, va spun ca nu sunt un mare fan, la modul ca toata lumea trebuie sa-și faca cumparaturile pana sambata la pranz. Nu poți obliga […] The post Inchiderea supermarketurilor in weekend. Cine este in spatele propunerii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”. „Am dat in discutie, la Tehnicul Guvernului, sa vedem in primul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca iși dorește ca maine sa anunțe tot calendarul pe alegeri. Intrebat ce șanse sunt legate de comasarea alegerilor parlamentare cu prezidențiale, Ciolacu a spus ca „foarte mici”. ”Sunt ferm convins ca maine, atat eu, cat si presedintele Nicolae Ciuca, va vom raspunde…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca daca PNL iese de la guvernare va merge la președintele Klaus Iohannis sa-și depuna mandatul. De asemenea, a mai adaugat ca „cel mai bine pentru el și colegii sai ar fi fost sa nu intre la guvernare”, pentru ca altfel, in prezent, ori am fi avut alegeri anticipate,…

- Cele mai bogate familii din Europa au in spate secole intregi de istorie colorata: drumul pana la respect și avere e rareori scurt sau ușor. De la imperiile modei din Franța la revoluția comerțului cu amanuntul din Germania, fiecare familie și-a croit o nișa unica in peisajul economic al continentului.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania. „Nu vine de acolo niciun pericol!”, a afirmat…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a greșit prenumele omologului sau vietnamez, Pham Minh Chinh, in declarațiile comune de luni, de la Palatul Victoria. Deși, la inceputul intervenției, Ciolacu i-a pronunțat corect numele – Pham Minh Chinh (fonetic fam min cin – n.r.), șapte minute mai tarziu, Ciolacu i s-a…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a promis ca va face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritatile acestui mandat si este cea mai ambitioasa reforma a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani, el precizand ca procesul de reorganizare a ministerelor si institutiilor…