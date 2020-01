Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat intr-o postare pe Facebook, ca Executivul Orban insista cu declanșarea alegerilor anticipate, pentru a bloca majorarea pensiilor de la 1 septembrie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 5 februarie sesizarea Guvernului asupra proiectului de modificare a Legii cadru 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, marti, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.Pe 31 decembrie 2019, Guvernul a formulat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 5 februarie sesizarea Guvernului asupra proiectului de modificare a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 31 decembrie 2019, Guvernul a formulat…

- Intrebat daca va demisiona, asa cum a cerut Marcel Ciolacu, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va constata un conflict de natura constitutionala pentru asumarea raspunderii Legii bugetului de catre Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat ca a respectat obiectivul PNL, acela de…

- Guvernul s-a reunit in ultima ședința din acest an. Legea bugetului ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la CCR Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea…

- Guvernul va analiza, in sedinta de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului. "Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele…

- "Ordonanta de urgenta privind Codul administrativ, care a instituit indemnizatiile pentru primari si viceprimari, este supusa controlului constitutional. Avocatul Poporului a atacat-o la Curtea Constitutionala in integralitatea ei si este supusa controlului constitutional. Din punctul meu de vedere,…

- ​ Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul în care Executivul va constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pâna la finalul anului,…