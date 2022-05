Marcel Ciolacu: PSD continuă să dea ora fixă în politica românească In discursul de la prezentarea bilanțului de șase luni de guvernare in coaliție, Marcel Ciolacu a aratat ca PSD continua sa dea „ora fixa” la ceasul politic. „Am vazut – unii au pus repede azi sedinta pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, sa fie toata lumea in poza. Eu ma bucur – in continuare PSD continua sa fixeze ora la ceas si mai nou ma bucur ca am evoluat. Ultima data aveam la usa vrajitoarele, acum avem opozitia. Incepem sa mergem inainte. Am decis sa intram la guvernare acum sase luni pentru ca situatia tarii devenise dramatica, guvernarile anterioare au lasat Romania in mijlocul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare alaturi de PNL și UDMR. Liderul social-democrat a declarat ca PSD a implementat 3 masuri de ajutorare care vizeaza peste 12 milioane de romani, iar daca nu era el, aceste programe nu existau. ”PSD continua sa fixeze ora la ceas. Am evoluat,…

- PSD a decis sa intre la guvernare fiindca situatia tarii devenise dramatica, a declarat liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, joi, la prezentarea bilantului la 6 luni de guvernare in coalitie. „Am construit un plan si ne-am luptat sa-l punem cat mai bine in practica. (…) Venim in fata dumneavoastra si…

- Coalitia de guvernare a decis, luni, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice "Sprijin pentru Romania", in valoare de 1,1 miliarde euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat luni, la sediul PSD, ca sunt mai multe masuri fiscale pe care va trebui sa le ia coalitia, pe care si sa le prezinte pana la 1 iunie. Codul Fiscal trebuie modificat cu sanse luni inainte, pentru ca viitorul buget de stat sa il construim pe noile masuri, a mai…

- „Astazi, Parlamentul a adoptat primele doua masuri din pachetul ”Sprijin pentru Romania”! Am dublat valoarea normei de hrana in spitale la 22 lei/zi si am majorat la 3.000 de lei salariul minim in agricultura si industria alimentara. Ambele masuri vor intra in vigoare de la 1 iunie. Toate masurile din…

- Liderii coaliției de guvernare susțin o conferința de presa comuna. Nicolae Ciuca, proaspat ales președinte al PNL, președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul PSD Marcel Ciolacu prezinta pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania", stabilite de Coalitia de guvernare

- Liderii coaliției de guvernare susțin o conferința de presa comuna. Nicolae Ciuca, proaspat ales președinte al PNL, și liderul PSD Marcel Ciolacu prezinta pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania", stabilite de Coalitia de guvernare pentru a atenua din scumpirile in

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința de coaliție de la Palatul Victoria s-a definitivat un pachet de masuri sociale și economice pentru a ajuta populația sa reziste in fața scumpirilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…