Poliția caută o adolescentă care a dispărut de acasă Poliția cauta o adolescenta din Cluj Napoca care a disparut de acasa. La data de 14 mai a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Rostaș Casandra, de 17 ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu, iar din cursul saptamanii trecute nu mai raspunde la telefon. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,55 m, aproximativ 45 de kg, ochi caprui, par brunet. Nu se cunoaște imbracamintea de la momentul plecarii. Persoanele care pot furniza orice informatii despre aceasta sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

