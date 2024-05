Directorul Institutului Național de Cercetari Alimentare (ICA), Alexandru Ciric, a dezvaluit din ce sunt facute iaurturile care au cea mai mare vanzare in magazine și supermarketuri. Daca ești tentat sa crezi ca alegi cele mai sanatoase sortimente, s-ar putea sa iți schimbi parerea in urma acestui studiu. Cum este comercializat, de fapt, iaurtul Iaurtul este […] The post Din ce sunt facute iaurturile din magazin, de fapt. Nu o sa mai vrei sa le mananci dupa ce afli asta appeared first on Playtech Știri .