- Iaurtul este una dintre opțiunile preferate ale romanilor atunci cand vine vorba de alimentație. Cu toate acestea, adesea ne lipsesc informațiile necesare pentru a face alegeri conștiente atunci cand cumparam acest produs. Alexandru Ciric, directorul prestigiosului Institut Național de Cercetari Alimentare,…

- Sticlele de vin de dimensiuni mici, cat o halba, vor fi disponibile in supermarketurile din Marea Britanie incepand cu luna septembrie, conform noilor reguli comerciale post-Brexit. Aceasta decizie vine ca urmare a introducerii unui nou format de 568 ml, care se va alatura masurilor de 200 ml și 500…

- Ouale de gaina maronii sunt inca populare in randul clientilor. Cu toate acestea, s ar putea ca acestea sa dispara de pe rafturile supermarketurilor in viitorul apropiat, la baza fenomenului stand deciziile multor ferme de a schimba rasele de gaini.Ouale de gaina maronii sunt inca populare in randul…

- Potrivit experților, vom avea parte de un val de scumpiri la alimente chiar inainte de Paște, ceea ce inseamna ca ar trebui sa fim mai cumpatați atunci cand mergem la cumparaturile pentru sarbatori. In același timp, experții susțin ca motivul scumpirilor nu este justificat, costul mancarii crescand…

- Cu toții am vazut acele roșii cu punctulețe mici și negre pe ele, insa majoritatea consumatorilor nu știu daca produsul mai este comestibil dupa ce acestea apar.Alexandru Ciric, directorul Institutului Național de Cercetari Alimentare, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre hrana. Hrana sanatoasa, și hrana…

- Alegerea cu grija a restaurantelor atunci cand ieșiți in oraș pentru a lua masa este cruciala pentru a va asigura ca experiența dumneavoastra este placuta, dar și sigura.Invitat in emisiunea iThink de la Antena 3 CNN, Alexandru Ciric, directorul Institutului Național de Cercetari Alimentare, a explicat…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), conform datelor publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Conform…

- Dupa uleiul de masline facut din floarea soarelui, descoperim mierea de salcam facuta, in realitate, din rapita. Mai multe probe cumparate de la supermarket au picat testul de laborator. Producatorul da vina pe o contaminare. Greseala sau nu, consumatorii platesc pretul: mierea de salcam e mai scumpa…