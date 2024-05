Incendiu în localitatea Balomiru de Câmp: Un hambar a luat foc Incendiu in localitatea Balomiru de Camp: Un hambar a luat foc Un incendiu a izbucnit marți, 14 mai, in jurul orei 21.30, in localitatea Balomiru de Camp. Din primele informații oferite de pompierii din Alba, focul ar fi cuprins un hambar. La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale. Misiunea este in dinamica, știre in curs de actualizare. Citește Incendiu in localitatea Balomiru de Camp: Un hambar a luat foc in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

