- Marcel Ciolacu a anunțat marți seara pe Facebook ca la urmatorul Consiliu Politic Național care va avea loc la sfarșitul satamanii va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia. „Un primar care «n-a știut» și caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are…

- Firma Flagas SRL deține zeci de puncte de lucru in toata țara.Conform datelor furnizate de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, bomba cu ceas din Crevedia nu mai avea autorizație de mediu de aproape trei ani și figura in acte cu un rezervor de 5000 de litri și o pompa. Astfel ca nu exista nicio…

- Firma Flagas SRL deține depozitul de GPL care a explodat sambata seara in Crevedia. Acționar majoritar și administrator e Ionuț Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal. Ion Doldurea a fost impus de baronul PSD Paul Stanescu in 2019 la șefia PSD Caracal in locul lui Dan Ciocan,…

- Dupa cum se știe deja stația GPL care a explodat aparține fiului primarului din Caracal. Chestionat in legatura cu acest lucru, premierul Marcel Ciolacu a raspuns ca nu are cum sa cunoasca aceste lucruri. Nu este treaba premierului sa știe ce fac copiii primarilor sau cine sunt aceștia. „Daca dumneavoastra…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, care ocupa si functia de presedinte al PSD, a declarat ca statia GPL la care au avut loc exploziile apartine fiului unui primar PSD si ca el, ca presedinte al partidului, nu stie cu ce se ocupa fiii primarilor sau copiii membrilor social-democrati.Intrebat cum…