Marcel Ciolacu, preşedinte interimar PSD: "Avem textul moţiunii de cenzură, eu cred că va trece" "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Avem trei zile calendaristice sa depunem motiunea. Noi textul motiunii il avem discutat. Este facut. Avem toate semnaturile necesare. In acest moment, au semnat membri ai PSD si ai UDMR", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa la Timisoara.



El a subliniat ca demersul nu vizeaza preluarea guvernarii. "Demersul nostru este pentru a apara un principiu democratic, respectiv… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

