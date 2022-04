Stiri pe aceeasi tema

- Masurile din cadrul pachetului Sprijin pentru Romania sunt echilibrate, considera Kelemen Hunor, care spune ca statul trebuie sa fie puternic și are obligația de a ajuta toți cetațenii. Președintele UDMR a facut aceste declarații la prezentarea masurilor, alaturi de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciuca.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 11 aprilie, ca planul Sprijin pentru Romania ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie.Planul 39;Sprijin pentru Romania 39; va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ma bucur ca am lucrat impreuna…

- Azi va fi prima ședința a coaliției de guvernare in care se face aceasta evaluare a activitații miniștrilor, la doar patru luni de la investirea Cabinetului Ciuca. Fiecare ministru va avea la dispoziție o jumatate de ora pentru a-si prezenta activitatea din ultimele patru luni. In toata aceasta perioada,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca ministrii social-democrati si-au indeplinit jaloanele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta. „Noi am anuntat ca ministrii PSD si-au indeplint in acest moment jaloanele (din PNRR, n.r.)”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului. Intrebat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca USR a alocat „zeci de milioane de euro" din imprumuturile acordate prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru servicii de consultanta. „Consultanta pe zeci de mii de euro! Asta ii defineste pe acesti umflati pe bani publici…

- Ministrul PSD al Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat vineri, 11 februarie, ca economia Romaniei are nevoie de fondurile si reformele din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar optimizarea PNRR va trebui facuta in cadrul unui parteneriat dintre autoritati si societate. „PNR-ul va trebui…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus azi, intr-o declarație de presa, ca așteapta de la PSD acordul Comisiei Europene daca intr-adevar social-democrații doresc renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența. Liberalul a vorbit și despre ajustarea sumelor alocate prin PNRR, susținand ca astfel…