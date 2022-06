Stiri pe aceeasi tema

- Se iau primele masuri dupa scumpirea continua a combustibilului. Guvernul va compensa parțial prețul carburanților timp de trei luni. Este varianta agreata de Coaliție și anunțata de premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, intr-o discuție informala cu jurnaliștii.…

- Guvernul va lua o decizie joi cum va face cu scaderea preturilor la combustibil, iar decizia va fi anuntata dupa sedinta executivului. Iin momentul de fata mai exista cateva chestii de detaliu ce mai trebuie stabilite privind compensarea litrului de benzina si motorina pentru lunile iulie, august si…

- Marcel Ciolacu a declarat ca „trebuie venita cu o plafonare clara a prețului” la benzina și motorina. La ce preț va fi plafonat, inca nu se știe sigur. Deocamdata, sunt doar zvonuri. Se pare ca ar fi o greșeala ca prețul stabilit sa fie foarte apropiat de cel actual, conform unor surse politice. Benzina…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat luni ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers. „Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale de dezvoltare pentru…

- Romania trebuie sa fie pregatita pentru a asigura transportul marfurilor din Ucraina catre Uniunea Europeana si zona non-UE, a declarat, vineri, la Galati, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

- „In primul rand vreau sa spun ca ma bucura foarte mult intalnirea noastra. Va mulțumesc pentru ca ați venit intr-un moment atat de important pentru Ucraina. Este un semnal minunat, un semnal extraordinar prin care aratați ca susțineți Ucraina in razboiul cu Federația Rusa.Vrem sa va mulțumim pentru…

- In acest moment nu exista baze de antrenament pe teritoriul Romaniei pentru militarii ucraineni, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. „Suntem parteneri al Uniunii Europene sau un parteneriat strategic cu NATO (SUA – n.r.) și suntem membri NATO. Vedem cat de important este in acest…

