- Probabil ca undeva din toamna se va pune problema renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și proiectelor Europene. potrivit acestuia numai creșterea prețurilor la materialele de construcții ar indreptați Romania sa ceara…

- Astfel, potentialii beneficiari pot depune, intr-un interval de 20 zile, propuneri de obiective care sa faca parte din cele 12 rute mentionate in Investitia 1 – Componenta 11 din PNRR. Reamintim faptul ca pentru implementarea Investitiei 1 – Componenta 11 din PNRR a fost derulat un prim apel in perioada…

- Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urma deciziei Guvernului care a adoptat recent pachetul de masuri intitulat „Sprijin pentru Romania”, 246 de mii de elevi care provin din familii sarace au primit ieri cate 500 de lei. El a explicat ca este echivalentul…

- Se dau cate 500 de lei din partea statului pentru o anumita categorie de copii din Romania. Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a informat ca 246.000 de elevi care provin din familii sarace vor primi sumele respective, masura facand parte din pachetul „Sprijin…

- Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost operationalizata una dintre masurile prevazuta in pachetul „Sprijin pentru Romania” si astfel 246.000 de elevi care provin din familii defavorizate vor primi joi pe card 500 de lei. 1.188.000 de pachete alimentare…

- Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca Ministrul Muncii are dreptate in privinta procentului din PIB cu pensiilor din PNRR, el aratand ca este solidar cu Marius Budai si ca ”statul membru trebuie…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- La unul dintre hotelurile de top din centrul Capitalei, recent sancționat de ANPC, doi miniștri ai cabinetul Ciuca au avut aseara o intalnire taina cu anumiți reprezentanți din teritoriu. Policalificatul ministru preot al Cercetarii, Inovarii și digitalizarii, Marcel Boloș, s-a intalnit aseara cu reprezentanții Agentiilor…