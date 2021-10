Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda și-a vaccinat 2,5% din populație, sambata, in cadrul unui efort larg al guvernului de la Wellington de a accelera campania sa de vaccinare, informeaza Digi24 . Cu ajutorul unei strategii bine gandite și cu incurajarile venite de la prim-ministra Jacinda Ardern, campania de vaccinare din…

- Noua Zeelanda a vaccinat sambata cel putin 2,5% din populatie in cadrul unui maraton prin care guvernul si-a propus sa accelereze inocularile impotriva COVID-19, conform datelor preliminare ale Ministerului Sanatatii, transmit Reuters si Xinhua. Maratonul de vaccinare, denumit 'super sambata',…

- A doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare va avea loc duminica si va fi difuzata la orele 20:50 la postul de televiziune national. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor inscrisi pana vineri, 8 octombrie, la orele…

- Portugalia are 98% din populatie vaccinata cu schema completa. Astfel, in prezent, guvernul a eliminat aproape toate restrictiile, iar numarul de cazuri noi de infectari s-a redus drastic, la aproximativ 650 pe zi, iar decesele sunt din ce in ce mai putine.

- Portugalia a devenit cea mai vaccinata tara din lume impotriva coronavirusului, cel putin 84% din intreaga populatie fiind imunizata cu schema completa si 86% prima doza a unui vaccin anti-Covid, relateaza Corriere della Sera.

- Loteria de Vaccinare se va desfasura in perioada 01.10.2021 ndash; 31.12.2021 si consta in 19 extrageri organizate in zilele de duminica vineri, pe parcursul a 14 saptamani.Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a semnat in aceasta dupa amiaza, Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, susține ca primul ministru Florin Cițu a fost anunțat inca din aprilie ca fondurile destinate plații celor implicați in vacinare sunt insuficiente. Cu toate acestea, nu a facut nimic. „Sunt aici sa clarific cateva lucruri care sper sa nu mai fie niciodata folosite…

- Portugalia a atins mai devreme decat prevedea obiectivul de vaccinare impotriva covid-19 a 70 la suta din populatia sa, a anuntat, joi, ministrul Sanatatii, Marta Temuido, precizand ca guvernul ar putea accelera ridicarea restrictiilor sanitare care inca sunt in vigoare, informeaza AFP.