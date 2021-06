Lipsa de dialog și coerența in promisiunile sociale au dus la conflicte intre sindicate și guvernanți. Recent reprezentanții CNS Cartel ALFA au anunțat ca vor pune presiune pe Klaus Iohannis pentru a-și respecta promisiunile. Mare parte dintre revendicari au legatura cu politicile anti-lucratori și anti-cetațeni ale guvernului actual, spun cei de la Cartel ALFA. Klaus […] The post Manifestație la Palatul Cotroceni. Surpriza neplacuta pentru Klaus Iohannis appeared first on IMPACT .