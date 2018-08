Stiri pe aceeasi tema

- Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercițiu de trageri cu muniție de razboi in Marea Neagra, fiind pentru prima data cand o nava din cadrul Flotei ruse de la Marea Neagra utilizeaza o racheta de croaziera Kalibr pentru a lovi o ținta navala, au anunțat autoritațile militare ruse.

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Nava amiral a Flotei a sasea, USS Mount Whitney, este a doua nava militara americana care a intrat in Marea Neagra in ultimele zile. Ele vor participa la exercitiile Sea Breese - 2018. "Vom lucra impreuna...

- In contextul in care, din cauza miscarilor Moscovei si a flotei ruse de la Sevastopol, situatia militara ramane extrem de complicata in Marea Neagra, Ministerul Apararii Nationale vrea sa intareasca dotarea Fortelor Navale Romane. Alaturi de programe precum constructia de corvete multifunctionale si…