- Manchester United - Chelsea, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 6 decembrie, de la ora 22:15, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manchester United evolueaza in acest sezon in grupele Champions League, iar prezența in aceasta competiție in anul viitor este incerta. „Diavolii roșii” se afla doar pe locul 6 in Premier League, dupa 12 etape in care au acumulat 21 de puncte. Nu doar poziția din clasament ar putea exclude clubul de…

- Jurgen Klopp (56 de ani) a ramas surprins la aflarea veștii ca Manchester United a fost eliminata din Cupa Ligii Angliei, dupa ce Newcastle a invins-o pe Old Trafford cu scorul de 3-0. Antrenorul „cormoranilor” susținea conferința de presa de dupa partida cu Bournemouth cand a fost informat de jurnaliștii…

- Manchester United a pierdut cu Newcastle, scor 0-3, in optimile Cupei Ligii Angliei, chiar pe Old Trafford. United merge din umilința in umilința. Dupa 0-3 cu Manchester City in weekend, in Premier League, tot pe Old Trafford, elevii lui Ten Hag au pierdut acum și cu Newcastle. „Coțofenele” și-au luat…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a analizat victoria obținuta de „cetațeni” impotriva lui Manchester United, scor 3-0, in runda cu numarul 10 din Premier League. Duminica dupa-amiaza, campioana Angliei, Manchester City, s-a impus de o maniera categorica pe terenul…

- Manchester United a suferit a patra infrangere din acest sezon de Premier League, dupa ce Joachim Anderson a adus victoria lui Crystal Palace cu 1-0, sambata, pe Old Trafford, cu un gol marcat in prima jumatate de ora.

- Etapa a șaptea din Premier League a adus infrangeri pentru Manchester United și Manchster City, in timp ce Arsenal Londra a caștigat la scor partida cu Bournemouth și a ajuns la un singur punct de lider.

- Revenirea lui Cristiano Ronaldo la Manchester United a fost o greseala, a declarat, pentru The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer, care era antrenorul echipei din Premier League cand starul portughez s-a alaturat din nou acesteia in vara lui 2021, potrivit Agerpres."A fost o decizie careia era greu sa-i…