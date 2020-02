Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chelsea, in ultimul meci al etapei a XXVI-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Anthony Martial (45) si Harry Maguire (66). In clasament, Chelsea este pe locul 4, cu 41 de puncte,…

- Liverpool a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Manchester United, in etapa a XXIII-a a campionatului englez de fobal potrivit news.ro.Fundasul olandez Virgil van Dijk a marcat, in minutul 14, cu capul dupa un corner, iar Salah a stabilit scorul final, in minutul…

- Leicester a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), de Burnley, in etapa a XXIII-a a campionatului englez de fotbal Premier League potrivit news.roHarvey Barnes '33 a dechis scorul pentru oaspeti, iar Chris Wood '56 si Ashley Westwood '79 au intors soarta partidei in…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, este resemnat în ceea ce privește șansele formației sale la titlu în Premier League, noul obiectiv fiind clasarea pe unul dintre primele patru locuri, pentru a obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, informeaza Mediafax.Manchester…

- Casa de pariuri Betano a validat toate pariurile plasate pe triumful lui Liverpool in sezonul 2019/2020 din Premier League. Liverpool are un sezon perfect in Anglia. Formația lui Jurgen Klopp e neinvinsa in primele 19 etape. A strans 55 de puncte, are un avans de 13 puncte fața de Leicester și 14 fața…

- Liverpool a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 4-0 (1-0), formatia Leicester, in etapa a XIX-a a Premier League, ultima a turului.Firmino '31 si '74, Milner '71 (p) si Alexander-Arnold '78 au marcat golurile unei victorii care aduce formatia din Liverpool aproape de titlu inca de la jumatatea…

- ​Manchester City s-a impus categoric în deplasarea de la Burnley, scor 4-1, în etapa a 15-a din Premier League. În urma acestui succes, trupa lui Pep Guardiola a urcat pe locul doi în clasament, fiind la egalitate de puncte cu Leicester (locul 3), care are un meci mai puțin disputat.Gabriel…