- Manchester City - Chelsea, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 17 februarie, de la ora 19:30, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Erling Haaland a marcat sambata doua goluri, primele de la revenirea dupa accidentare. Manchester City a obținut astfel, o victorie pe teren propriu cu 2-0 in fața echipei Everton, amenințata cu retrogradarea. Cetațenii urca provizoriu pe primul loc in clasamentul Premier League. Echipa lui…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, l-a criticat dur, joi, pe presedintele UEFA, Alekander Ceferin, pentru comentariile sale cu privire la suspendarea din cupele europene a clubului englez in 2020, ridicata ulterior de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), si ca alte proceduri…

- Manchester City și Newcastle United au oferit un spectacol total pe St James’ Park, in etapa cu numarul 21 din Premier League, meci pe care campioana en titre a Angliei l-a caștigat cu scorul de 3-2. City a schis scorul in minutul 26 prin Bernardo Silva, care a trimis balonul in plasa cu calcaiul, din…

- Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Newcastle, intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a campionatului Angliei, scrie news.ro.Pentru Liverpool au marcat Salah, in minutele 49 si 86 (penalti), Jones, in minutul 74, si Gakpo, in minutul 78, in timp ce pentru…

- Everton - Manchester City, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 27 decembrie, de la ora 22:15, pe Goodison Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa engleza Bournemouth a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Fulham, in etapa a 19-a din Premier League. Luton a castigat meciul de la Sheffield, cu United, scor 3-2, cu doua autogoluri dupa ce a fost condusa cu 2-1.Bournemouth, unde portarul roman Andrei Ionut Radu nu a fost convocat,…

- Manchester City - Crystal Palace, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 16 decembrie, de la ora 17:00, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.