Mănăstirea Bogdănești la ceas de sărbătoare Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul a fost cinstit in chip deosebit astazi, 20 iulie 2023, in lacașul de rugaciune al carui ocrotitor este din anul 1994, cand Manastirea Bogdanești, așezamant monahal de sorginte voievodala, a fost binecuvantata cu inca un hram. Cu acest prilej, numeroși credincioși, intre care și varstnici din cadrul așezamantului manastirii, au trait […] The post Manastirea Bogdanești la ceas de sarbatoare first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

