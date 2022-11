Stiri pe aceeasi tema

- Grupul IMPACT si a majorat profitul net de la 7,5 milioane lei la 15 milioane lei in primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut; Cifra de afaceri s a majorat cu 43 fata de perioada similara a anului precedent; IMPACT a vandut 173 de unitati, a caror valoare se ridica…

- Romcarbon a inregistrat in primele noua luni un profit net de 6,059 milioane lei, in crestere cu 30% comparativ cu cel obtinut in perioada similara din 2021, conform datelor financiare remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- IAR Brasov a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 14,254 milioane lei, in scadere cu 37,7% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 22,883 milioane de lei, conform rezultatelor financiare neauditate transmise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza…

- Oil Terminal a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 28,654 milioane lei, cu 51,4% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, vineri, 11 noiembrie 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2022. Datele din raport reflecta creșteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se inscriu in trendul de dezvoltare prevazut…

- Grupul industrial Promateris a raportat o cifra de afaceri de 136,3 milioane de lei in primele noua luni ale anului, cu o usoara tendinta de crestere raportat la aceeasi perioada a anului anterior, conform unui comunicat remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi…

- Estimarile arata ca pentru energia termica se va plati in perioada ianuarie-decembrie 2022 peste 715 milioane de lei u prima parte a anului s-a incheiat cu o „gaura" de 80 de milioane lei. Asta in conditiile in care s-au incasat 143 de milioane lei din vanzari, 50 de milioane lei din bonusul de cogenerare…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,301 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 17,3% (-271.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…