Mamaliguţa românească: Miracole pentru sănătatea ta. Plus două reţete delicioase Iata cat de buna este mamaliga pentru sanatatea ta. Sursa de proteine vegetale Mamaliga este o sursa buna de proteine vegetale. In plus, contine acizi grasi nesaturati, hidrocarburi, amidon, albumina, vitamine din grupul B, vitaminele K, E, potasiu, fier, zinc, dar si calciu, magneziu si fosfor. Porumbul nu contine gluten, deci poate fi consumat si de cei cu intoleranta sau boala celiaca si inlocuieste cu succes orezul, graul si alte cereale cu gluten. De asemenea, ajuta la mentinerea capacitatilor cognitive si incetineste procesul de imbatranire a creierului cu pana la 10%, datorita continutului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Despre spirulina ar trebui sa știi ca este una dintre cele mai vechi forme de viața de pe Pamant, care a ajutat la producerea oxigenului timp de milioane de ani. Mai exact, este o microalga de culoare verde-albastruie, care se dezvolta la suprafața lacurilor cu apa dulce și care a inceput sa fie consumata…

- Madeleine Albright spunea ca „exista un loc special in Iad pentru fiecare femeie care nu ajuta alta femeie.” Și se pare ca așa stau lucrurile. Conform studiilor, femeile se descurca mai bine atunci cand fac parte dintr-un grup de femei puternice, pe care se pot baza. Un studiu publicat de revista Harvard…

- Singurul aliment care contine vitamina B12, sursa importanta de probiotice, banala varza murata intareste sistemul imunitar, regleaza tensiunea si protejeaza sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. “Varza murata contine mai multa vitamina C decat varza in stare cruda, ajutand la intarirea…

- Magneziul participa in corp la sute de reactii biochimice si are un rol major la nivel muscular, nervos si cardiac. Aportul zilnic de magneziu recomandat este de cinci miligrame per kilogram corp. Este important sa retinem ca un stil de viata sanatos, o alimentatie echilibrata si vizitele periodice…

- De cele mai multe ori, durerile de stomac si intestine se produc din cauza digestiei proaste a alimentelor pe care le mancam, dar si din cauza hranei nesanatoase pe care o consumam. Din nefericire, sustin specialistii, digestia deficitara are o influenta nefasta nu numai asupra tubului digestiv, ci…

- Durata potrivita a somnului protejeaza sanatatea inimii. Aceasta este concluzia unui nou studiu care a aratat ca durata somnului poate influenta riscul persoanei de a suferi un infarct miocardic, indiferent de alti factori de risc, inclusiv cei genetic, informeaza adevarul.ro.

- Conform unui studiu medical realizat in 2017, s-a observat o scadere „semnificativa” a nivelului colesterolului, in cazul unui grup-ținta de persoane care consumau cate patru porții de chefir pe zi, comparativ cu alt grup-ținta, de consumatori de lapte simplu, in aceeași cantitate. Persoanele care consuma…