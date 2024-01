Mama Melaniei Trump, Amalija Knavs, a murit la 78 de ani 

Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a confirmat marti pe X disparitia trista a mamei sale, relateaza Paris Match.It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband,…

- In prima zi a anului nou, americanii obișnuiesc sa bea celebrul cocktail Bloody Mary. Din acest motiv, pe 1 ianuarie este una dintre cele mai aglomerate zile ale anului la Hi-Lo Diner, un restaurant american cu tradiție din 1957, aflat la șoseaua catre orașul Minneapolis. 1 ianuarie este Ziua Naționala…

- Dupa 20 de ani, romanii vor avea din nou zbor direct din București- New York. Compania aeriana HiSky va opera curse directe incepand cu data de 7 iunie 2024. Pana atunci, cei interesați iși vor putea face rezervari. Romanii interesați vor trebui sa scoata din buzunar sume pornind de la 349 euro, pentru…

- Autoritatea Vamala Romana, condusa de președintele Ioan Cupa, a facut astazi un anunț, oarecum surprinzator, prin care Statele Unite ale Americii vor prelua de anul viitor controlul Portului Constanța. Potrivit unui comunicat de presa transmis astazi, Autoritatea Vamala Romana și Serviciul Vamal și…