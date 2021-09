Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in Italia a cerut ajutorul medicilor, iar dupa aceea a incercat sa fure ambulanța. Acesta a fost reținut la scurt timp pentru ca a avut o atitudine agresiva asupra autoritaților.

- Cel mai probabil, fundașul central Radu Dragușin (19 de ani) va parasi Juventus in aceasta vara, urmand a fi imprumutat la un club din Serie A. Conform presei din Italia, este vorba de Cagliari. Sezonul trecut, Radu Dragușin a debutat la prima echipa a clubului Juventus, pentru care a adunat 4 meciuri.…

- Polițiștii localii din Aiud vor fi testați anual printr-un examen scris: Vor fi obligați la un studiu individual al legii și la o buna condiție fizica Polițiștii localii din Aiud vor fi testați anual printr-un examen scris: Vor fi obligați la un studiu individual al legii și la o buna condiție fizica…

- Un barbat de cetațenie romana in varsta de 39 de ani a fost arestat in urma cu scurt timp in Italia. Romanul este stabilit in Lazise (Verona) de ani buni, insa niciodata nu a avut de-a face cu Poliția din Italia. Ei bine, in momentul in care și-a dus computerul la reparat s-a trezit cu oamenii legii…

- Nr. 299 din 30 iulie 2021 STIRE DE PRESA A dat dovada de spirit civic, predand politistilor un portofel pierdut La data de 29 iulie a.c., la sediul Politiei municipiului Bistrita s a prezentat doamna A.M. in varsta de 41 de ani, din Bistrita, care a gasit un portofel, pe o strada din localitate, in…

- Politistii din Botosani au demarat, vineri, o ancheta pentru identificarea unei adolescente de 16 ani care a plecat de acasa pe 11 iulie iar pana in prezent nu si-a contactat familia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Potrivit sursei citate, fata…

- Un locuitor al Capitalei, in varsta de 25 de ani, a ajuns in atentia oamenilor legii, dupa ce, in microbuzul pe care-l conducea, a fost depistata o carte de identitate romaneasca cu semne de falsificare, informeaza Politia de Frontiera.

- Decesul comandantului roman de pe nava Vantage Wave a survenit pe neașteptate, in data de 19 aprilie, in timp ce se afla in portul Huangpu din Guangzhou, China. Vasul a venit din India, unde a incarcat 25.000 de tone de lingouri de aluminiu pe care le-a transportat in China. La patru zile dupa ce a…