- Un tanar ucrainean care facea parte dintr-un grup de trei persoane care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului a decedat inghetat, desi, initial, salvamontistii stiau despre acesta ca s-ar fi intors in Ucraina, a informat, miercuri dimineata, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont…

- Vești bune pentru elevii din Romania! In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2023, programul național ”Masa Sanatoasa” in școli a fost aprobat, in ședința de Guvern și urmeaza sa fie implementat in 1.000 de unitați de invațamant. Iata ce alimente vor primi copii!

- O martora a tragediei de la Ferma Dacilor a facut declarații halucinante. Femeia a povestit cum s-a intamplat totul in ziua in care opt oameni nevinovați au murit. Ce a marturisit cu privire la cazul care a șocat Romania, potrivit Acces Direct.

- Anca Serea e mandra de David, fiul ei cel mare, care are o relație stabila. Vedeta a recunoscut ca a cunoscut-o pe partenera fiului ei, ba mai mult chiar, ține legatura și cu parinții ei. Anca Serea e mama a șase copii. David și Sarah sunt rodul iubirii dintre vedeta și omul de afaceri Filip Poplingher,…

- Tragedia de la Ferma Dacilor a lasat multa durere in sufeltele celor care i-au pierdut pe cei dragi in incendiu. Este și cazul patronului hotelului, al carui fiu a murit ars in hotel. Barbatul este copleșit de suferința și a fost surprins in timp ce ține in brațe un tabolu cu imaginea copilului sau.

- A fost o zi cu lacrimi pentru familia din Odorheiu Secuiesc care și-a pierdut copilul! David, baiatul care a murit strivit de peretele care s-a prabușit la internat, a fost condus pe ultimul drum și inmormantat cu multe lacrimi și regret, din partea celor care l-au iubit.

- Sfarsit tragic pentru un copil de 13 de ani din Romania. Aflat in excursie cu clasa, baiatul a murit dupa ce a cazut pe fereastra hotelului in care era cazatscrie meinbezirk.at Incidentul a avut loc la primele ore ale zilei de vineri, in Wiener Neudorf, cartierul Modling. Se pare ca adolescentul a…