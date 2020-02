Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova va hotari marti, 18 februarie, unde se va judeca dosarul Caracal. Parintii Alexandrei au cerut stramutarea procesului de la Slatina. Tudorita Macesanu a rabufnit pentru prima data si nu i-a mai spus celui suspectat ca i-a ucis copilul "domnul Dinca".

- Daca le-ați ratat, in tumultul de breaking news al zilei, sau pur și simplu nu ați avut timp sa le citiți, veți gasi aici, sambata de sambata, o selecție de investigații curajoase, opinii argumentate și povești (scrise sau video) care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea in care traim. Saptamana aceasta,…

- Punct final al anchetei DIICOT in cazul crimelor din Caracal - care, in iulie-august trecut, au zguduit țara, dezvaluind vulnerabilitați atroce pe lanțul de intervenție 112-poliție-procurori.

- Punct final al anchetei DIICOT in cazul crimelor din Caracal - care, in iulie-august trecut, au zguduit țara, dezvaluind vulnerabilitați atroce pe lanțul de intervenție 112-poliție-procurori.

- Este oficial. Parchetul General a confirmat rechizitoriul din cazul Caracal, astfel ca dosarul acestuia urmeaza sa fie trimis in judecata. Prin rechizitoriul confirmat, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului D.G. pentru savarșirea unui…

- Procurorii DIICOT au dispus reaudierea a sase martori pentru a le arata acestora doua bijuterii care au fost gasite in casa groazei din Caracal. Reactia anchetatorilor a fost cel putin ciudata in momentul in care una dintre colegele Luizei a spus ce i-ar face lui Dinca daca l-ar avea in fata sa.

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a declarat ca se așteapta ca DIICOT sa rețina noi suspecți in cazul Caracal. Dupa ce acum doua zile Ștefan Risipițeanu a fost reținut sub acuzația de viol in cazul Luizei Melencu, acum, Obarșanu e convinsa ca acesta e doar inceputul."Aș vrea sa salut…

- Joi, 28 noiembrie, Stefan Risipiceanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Organele de ancheta au stabilit ca mai multe urme biologice din casa groazei ii apartin barbatului de 46 de ani si, in plus, exista la dosar si marturisirea lui Dinca! "Monstrul din Caracal" le-a spus anchetatorilor ca…