Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ o luna, Ramona Manole a avut nevoie urgenta de cadrele medicale de specialitate. I s-a facut rau, brusc, familia sa fiind nevoita sa apeleze numarul unic de urgența 112. Ramona de la Clejani a vorbit pentru prima data despre adevaratul motiv pentru care s-a confruntat cu probleme…

- Astazi, prefectul de Prahova a convocat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), la cererea președintelui Consiliului Județean Prahova, pentru analizarea situației sistarii furnizarii apei calde in municipiul Ploiești. Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare…

- Daniel Onoriu, campion național la motociclism viteza, a fost invitat in emisiunea „La Maruța”, in ediția de miercuri, 22 iunie, unde a povestit despre drama prin care a trecut, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Cand s-a hotarat sa faca operația de micșorare a stomacului,…

- Un baiat de 15 ani l-a taiat pe un alt adolescent in zona gatului dupa o cearta, in Oradea. Vinovatul a fost reținut, iar victima a intrat de urgența in operație și va avea nevoie de ingrijri medicale timp de aproape o luna.

- Boris Johnson a fost internat luni pentru cateva ore intr-un spital din Londra, unde a suferit „o operatie foarte usoara, de rutina, la sinusuri”, a anuntat cabinetul sau. Premierul britanic „a ajuns la spital in jurul orei 6 dimineata si operatia a avut loc”, a precizat un purtator de cuvant al guvernului.…

- Astazi, in padurea din apropierea orasului Babadag s a produs un accident rutier grav in care au fost implicate doua autoturisme cu doua persoane incarcerate.In mai putin de un minut militarii Sectiei de Pompieri Babadag au plecat catre locul de producere al accidentului cu doua autospeciale de stingere…

- Fanii tenisului au avut parte de o surpriza cand au aflat ca Patrick Mouratoglu o va antrena pe Simona Halep, dupa un deceniu in care a pregatit-o pe Serena Williams, cea care i-a fost rivala romancei de multe ori. Francezul a dezvaluit motivul pentru care a facut o astfel de alegere.