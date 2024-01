Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Mures a anuntat, miercuri, inchiderea temporara a celui mai mare mall din Targu Mures, Shopping City. Inspectorii au depistat gandaci, atat in unele spatii de depozitare a materiilor prime alimentare, cat si in zona de productie, dar si pe holuri. „In urma sesizarii depuse la sediul CJPC Mures in dupa-amiaza zilei de 23 ianuarie 2024, in care se reclama existenta gandacilor in incinta unui operator economic, comisarii au desfasurat o ampla actiune de control la mai multi operatori economici – prestatori de servicii alimentare din complexul Shopping…