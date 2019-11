Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru."Am…

- Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.…

- PSD lanseaza un nou atac la adresa PNL si acuza viitorul Guvern ca va stopa cresterea salariului minim. "Programul PNL spune ca PSD a marit "exagerat" salariul minim, deși era o masura dreapta și fireasca! Este clar ca nu vor mai implementa creșterea salariului minim pe care romanii o merita,…

- Confederatia Patronala Concordia isi exprima ingrijorarea cu privire la modul intempestiv in care Guvernul promoveaza majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2020, in pofida unui anunt anterior privind abandonarea acestui proiect, se precizeaza intr-un comunicat transmis miercuri de…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…

- Ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a lansat, miercuri, un atac la adresa presedintelui Partidului National Liberal, premierul desemnat Ludovic Orban, dupa ce acesta a criticat intentia social-democratilor de majorare a salariului minim net pe economie cu 100 de lei. Budai a postat pe pagina sa…