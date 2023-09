Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane si Alteta Sa Regala Principele Consort Radu au fost oaspetii Ambasadei Republicii Moldova la Madrid, miercuri, in a treia zi a vizitei lor de saptamana aceasta in Regatul Spaniei.Custodele Coroanei Romane si Principele Consort, alaturi de ambasadorul…

- Republica Moldova a fost unul dintre primele teritorii ex-sovietice ce a experimentat tehnicile de destabilizare ale Moscovei, care ne sunt acum familiare tuturor. Declarația aparține Majestații Sale Margareta Custodele Coroanei romane.In cadrul vizitei la Madrid, Spania, Majestatea Sa Margareta…

- Doua persoane au murit in regiunea Toledo și alta este disparuta in Madrid in urma inundațiilor și ploilor torențiale. A fost Cod roșu de furtuna, iar populația a fost alertata prin sistemul unic sa ramana in case.

- La reuniunea informala a miniștrilor Apararii din Uniunea Europeana, desfașurata la Toledo, in Spania, ministrul Apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat astazi, in cadrul unei ceremonii, scrisoarea de intenție intre Ministerul Apararii Naționale din Romania, Ministerul

- Doua mitinguri cu obiective opuse au inceput astazi in acelasi loc din Bucuresti – Piata Victoriei. Dimineata s-au adunat acolo membrii din Noua Dreapta, care militeaza pentru familia traditionala. 100 de oameni, cu icoane si tamaie. Acum este in plina desfasurare marsul PRIDE. Comunitatea cere dreptul…

- Europarlamentarii au dezbatut o rezoluție in plen in care susțineau ca cele doua țari trebuie acceptate in urmatoarele luni. Parlamentul de la Strasbourg cere Consiliului Uniunii Europene sa voteze fara intarziere in favoarea aderarii celor doua state.La ultimul vot Austria și Olanda s-au opus. Textul…

- In Aeroportul Otopeni este haos. Vacanțele romanilor sunt afectate de criza de personal. Oamenii stau ore intregi la coada in speranța ca vor ajunge intr-un final la destinația visata. Sezonul turistic afectat de criza de personal Criza de personal din marile aeroporturi afecteaza sezonul turistic.…