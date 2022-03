Stiri pe aceeasi tema

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a primit, miercuri, titlul de "cea mai importanta personalitate feminina din Romania", la cea de-a unsprezecea editie a Galei Forbes Woman.

Reprezentantul ad-interim al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) in Romania, Pablo Zapata, a fost primit luni de Custodele Coroanei, Margareta, pe agenda discutiilor figurand actiunile comune in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres.

Sprijinul pe care Casa Regala il poate acorda in situatia actuala a continuarii razboiului din Ucraina, cu precadere in managementul fluxului de refugiati, a fost una dintre temele de pe agenda intalnirii dintre ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, si Custodele Coroanei, Margareta.

Primaria din localitatea Tulgheș, județul Harghita, a primit o factura la curent in valoare de 500.000 de lei. Primarul este revoltat și ii cere explicații ministrului Energiei, Virgil Popescu. Inca o factura uriasa a creat panica si agitatie. De data aceasta este vorba despre o factura de curent de…

Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat, intr-un interviu difuzat duminica de Prima TV, ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiune…

Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidențiat. Alți 48 de medici ATI, care au absolvit examenul de specialitate,…

Violeta Vijulie a fost schimbata din functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu Felix Cozma, potrivit unor decizii publicate in Monitorul Oficial. Cele doua decizii se refera la eliberarea din functie a Violetei Vijulie si numirea lui Vasile Felix Cozma ca presedinte, cu…