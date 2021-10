Maidanezii din România, problema politică din Germania Cainii maidanezi din țara noastra au ajuns sa reprezinta o problema peste hotare. Das Erste, cel mai important post TV din Germania, a consacrat un amplu material problemei cainilor fara stapan din Romania. Jurnalistii germani au facut referire si la actiunea fotbalistilor de la Dinamo Bucuresti de la inceputul lunii septembrie, cand acestia au intrat pe teren cu caini maidanezi in brate pentru a incuraja adoptiile. „Suferintele numerosilor caini fara stapan ce traiesc pe strazile din Romania sunt mari, iar uciderea acestora nu este solutia la problema”, spun jurnalistii de la postul TV Das Erste.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

