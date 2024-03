Stolojan foc și pară pe cancelarul austriac: E o nedreptate pe față pentru România! Fostul prim-ministru al Romaniei susține ca așteptarile vis-a-vis de Congresul PPE sunt unele mari. Oficialul susține ca țara noastra are nevoie de sprijinul tutoror partidelor politice care fac parte din PPE pentru a-și atinge obiectivele. ”Așteptarile sunt mari pentru ca noi avem nevoie de sprijinul tutoror partidelor politice care fac parte din PPE, ca sa ne realizam obiectivele pe care le avem in primul rand in UE. De exemplu, este o rușine ca suntem blocați in continuare cu Schengenul pe granițele terestre. Iata, vine aici cancelarul Austriei, care se opune acum. Inainte, ani de zile s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

