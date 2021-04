Maia Sandu, în vizită la Consiliul Europei - Iată care este scopul CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 19 aprilie, o vizita oficiala la Consiliul Europei (CoE), Strasbourg, anunța intr-un comunicat de presa Secția Comunicare cu Mass-Media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova. © Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu: Voi semna curand decretul pentru dizolvarea ParlamentuluiCu aceasta ocazie, președintele Maia Sandu va avea intrevederi cu secretarul general al CoE, Marija Pejcinovic Buric, președintele Adunarii Parlamentare a CoE (APCE), Hendrik Daems, președintele Curții Europene a Drepturilor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

