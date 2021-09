Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Maia Sandu a ținut un discurs la tribuna Adunarii Generale ONU, la New York. Șefa statului a declarat ca pandemia de COVID-19, schimbarile climatice, dar si securitatea internationala sunt provocari globale care necesita solutii comune, solidaritate si cooperare.

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, care se afla in SUA, a publicat un selfie cu președinta țarii, Maia Sandu, de la sesiunea Adunarii Generale a ONU.Popescu a precizat ca au fost onorați sa asiste la discursul președintelui american Joe Biden și sa auda laude despre evoluția politica din Republica…

- O delegație a Republicii Moldova, in frunte cu șeful statului, se va afla in perioada 21-22 septembrie la New York, SUA, unde va participa la lucrarile Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.

- In perioada 17 – 19 septembrie 2021 au avut loc alegeri pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Autoritațile ruse au deschis in regiunea transnistreana 27 de secții de vot, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de secții deschise pana in prezent in aceasta regiune a Republicii

- Promo-LEX condamna organizarea alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în regiunea transnistreana, care au avut loc în perioada 17 – 19 septembrie 2021. Autoritațile ruse au deschis în regiunea transnistreana 27 de secții de vot, ceea ce reprezinta cel mai mare numar…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate in Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse și regreta organizarea scrutinului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova.

- Asociatia Promo-LEX solicita autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova sa discute cu Dmitrii Kozak, sef-adjunct al administratiei presedintiei Federatiei Ruse, problemele respectarii drepturilor omului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. Apelul a fost facut in contextul in care…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, intr-un interviu acordat publicației rusești Kommersant, ca, atunci cand va exista un nou guvern la Chișinau, se va putea lucra la organizarea unei intalniri cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin. Cu acesta ar dori sa discute despre situația…