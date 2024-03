Stiri pe aceeasi tema

- Democratia, prosperitatea si securitatea raman la baza parteneriatului dintre SUA si Republica Moldova, a declarat miercuri Statelor Unite la Chisinau, Kent Logsdon, care a subliniat ca Washingtonul ajuta Chisinaul sa faca fata incercarilor din partea rusilor de a submina institutiile democratice si…

- Romania ar putea deveni o ținta legitima pentru loviturile Rusiei din cauza Moldovei.Așa titreaza oficiosul moscovit Pravda. Se spune nici mai mult și nici mai puțin ca piloții ucraineni antrenați in Romania pe aeronavele F-16 vor decola din Romania pentru a efectua misiuni de lupta in Ucraina. In…

- Noul sef al diplomatiei de la Chisinpu, Mihai Popsoi, a depus luni juramantul si a pledat pentru continuitatea politicii externe proeuropene, subliniind ca relatia cu Rusia „va fi una principiala”, bazata pe interesul cetatenilor moldoveni, relateaza presa locala. „Avem mult de lucru, avem de intreprins…

- Potrivit Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, un grup alcatuit din fosti ofiteri de informatii corupti este in prezent implicat intr-o campanie de dezinformare cu scopul de a destabiliza situatia din Moldova si de a ameninta securitatea regionala.Gruparea ar urmari cu precadere…

- Apropiații Bancii Naționale a Republicii Moldova dau ca sigura sosirea lui la BNM, in timp ce Cristi Danileț incearca sa convinga ca nu e așa. Danileț a infirmat „categoric” aceasta informație pe pagina sa de Facebook. Judecatorul nu spune insa daca a primit o astfel de oferta si a refuzat-o sau daca…

- Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a precizat ca el crede ca populația susține aderarea la Uniunea Europeana, iar referendumul propus de președinta Maia Sandu ar inlatura in cele din urma speculațiile privind poziționarile politice ale moldovenilor, potrivit publicației de peste…

- „Este necesar sa spunem clar – toata țara – ce drum alegem pentru Moldova”, a declarat ea, duminica, potrivit Ziarului de Garda.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din noiembrie 2024 și ca solicita Parlamentului organizarea unui referendum…

- „Sa ne bucuram impreuna de un pas istoric pentru destinul tarii noastre. Am reusit sa obtinem increderea Uniunii Europene, am pastrat unitatea si am muncit cu totii foarte mult pentru ca Moldova sa castige sansa unui viitor mai bun pentru toti cetatenii", este mesajul transmis de Maia Sandu potrivit…