Mai ușor cu filmele comuniste pe TV! CNA pune condiții pentru difuzare Televiziunile vor trebui sa informeze publicul in cazul prezentarii unor productii cinematografice romanesti realizate inainte de anul 1989, se arata intr-o recomandare aprobata marti de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), informeaza agenția AGERPRES. Potrivit recomandarii CNA, in cazul prezentarii unor productii cinematografice romanesti realizate inainte de ’89, televiziunile au de ales fie difuzarea unor emisiuni in care pot fi puse in discutie aceste pelicule prin participarea unor invitati care sa cunoasca contextul istoric si cultural al realizarii acestora, fie informarea publicului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

