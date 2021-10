Mai mulți tineri din Marea Britanie au fost înţepaţi în discoteci pentru a li se injecta droguri Politia britanica a anuntat vineri arestarea a trei barbati suspectati ca au incercat sa le administreze cu ajutorul unor ace droguri tinerilor prin discoteci, dupa un val de plangeri ale unor studente care au reclamat ca au fost drogate in acest mod in cluburi de noapte, relateaza AFP. Este cunoscuta de multi ani practica de a introduce droguri in bautura unei victime, dar relatarile din ultimele zile despre numeroase tinere si cativa tineri care au denuntat ca au fost agresati in baruri sau cluburi de noapte cu ace hipodermice au provocat spaima in Marea Britanie. Politia din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

